В Новом Уренгое обсуждают видео драки двух девушек (ВИДЕО)

В Новом Уренгое обсуждают ЧП во дворе жилого дома: в Сеть попало видео, на котором возле автомобиля на дороге лежит девушка. Согласно первой версии, на нее специально наехала женщина-водитель «БМВ» и скрылась с места ЧП. По второй версии – пострадавшая сама полезла под колеса, мешая проезду иномарки, а потом притворилась сбитой. Запись опубликована 23 июля вечером.

В пресс-службе МВД ЯНАО не удалось получить комментарии – там не взяли трубку. Телеканалу «Ямал-Регион» в органах сообщили, что ДТП, то есть наезда, не было. «Момент столкновения с автомобилем никто из свидетелей не подтвердил», – пояснили в полиции телеканалу. Там добавили, что приняли заявление только от водителя-женщины, поскольку она заявила о нападении и оскорблении со стороны лежавшей на дороге дамы. Известно, что стороны конфликта были знакомы до ЧП.

В комментариях под видео в группе «ЧП. ДТП Новый Уренгой» уже высказались две стороны конфликта. Из невнятных объяснений с матом и ошибками можно лишь понять, что стороны друг друга знают.

Как пишет женщина-водитель машины, которую обвиняют в наезде, пострадавшая положила руки на капот авто, не давая проехать, и оскорбляла ее. Более того, она уверяет, что лежавшая на асфальте девушка была избита собственным братом. Девушка-водитель призналась, что беременна и тоже попала в больницу после скандала.

«Я ее не сбивала! Пока она легла на капот моей машины, другая меня избивала, открыв дверь моей машины (очевидно, была еще третья участница потасовки – прим.ред.). А леща она от своего брата получила, за то что легла на капот и не давала проехать. В ГАИ все зафиксировали!», – написала девушка-шофер.

От имени пострадавшей выступал в соцсети мужчина.

«Никто тя не избивал, все говарят, конфликт начался после того, как ты сбила девушку. Жена тя вытащила за волосы с машины. Потому что то ты специально сбила ее между припаркованой машины», – пишет защитник пострадавшей. «Девушка на бмв хочет просто мужика с семьи увезти. У нее уже не впервые», – уверяет он.

Новый день, служба информации

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