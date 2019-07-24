Ямалец забил возлюбленную в кровати соперника и вернул ее домой на детской коляске

В Ноябрьске мужчина забил возлюбленную ножкой от табуретки и увез в бессознательном состоянии на украденной детской коляске домой. У него дома молодая 29-летняя женщина пролежала несколько часов в коме. Утром ее забрали с полицией в больницу, но реаниматологи спасти пострадавшую не смогли, она скончалась. ЧП случилось неделю назад – 17 июля 2019 года. Злоумышленник задержан. Обстоятельства преступления раскрывают в следственном управлении СК Ямала в среду, 24 июля 2019 года.

«Около 5 часов утра нетрезвый судимый 37-летний мужчина решил вернуть бывшую сожительницу. Он знал адрес ее новой квартиры, открутил ножку от табуретки и пошел за возлюбленной. Дверь жилища оказалаь незаперта. Злоумышленник увидел спящую пару – возлюбленную и ее нового сожителя – и начал их избивать. Сожитель скрылся сразу. Девушка получила 8 ударов по голове от обвиняемого», – рассказали следователи.

После избиения злоумышленник взял девушку в бессознательном состоянии и понес на руках домой. Чтобы было легче ее нести, он украл из ближайшего подъезда детскую коляску. Дома обвиняемый положил возлюбленную на кровать рядом. Мужчина уснул, а девушка так и не пришла в сознание.

Утром к обвиняемому пришли полицейские. Только после этого девушку отвезли в реанимацию Она провела в больнице несколько дней, 21 июля пострадавшая скончалась из-за закрытой внутричерепной травмы, не приходя в сознание.

Расследование уголовного дела продолжается. Мужчину, который находится под стражей, обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 24.07.19

В Новом Уренгое обсуждают видео драки двух девушек (ВИДЕО). / Педофил из Лабытнанги, который издевался над внуком, поедет в колонию на 13 лет. / В Сеть попало письмо Путину от ямальского прокурора, который поедет на повышение Екатеринбург (СКРИН). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»