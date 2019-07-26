На Ямале задержали организатора группы по хищениям нефти из трубы (ВИДЕО)

На Ямале задержали одного из организаторов преступной группы, которая воровала нефть из трубы «Транснефти». Следователи выясняют детали и схемы хищений и участников сообщества. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: ч. 4 ст.158 (кража) и п. «а,б» ч. 4 ст. 215.3 (несанкционированное подключение к нефтепроводам). Известно, что группа похитила порядка 484 тыс. тонн нефти. Подробности хищений раскрывают в следственном управлении СК Ямала.

«С 1 июня по 14 июля 2019 года группа лиц на территории Пуровского района, в районе магистрального нефтепровода «Уренгой – Холмогоры», сделали врезку в нефтепровод. Это повлекло за собой нарушение нормальной работы объекта. Продуктопровод принадлежит «Транснефть – Сибирь», – говорится в материалах силовиков.

Ущерб Ноябрьскому УМН компании «Транснефть-Сибирь» оценили в 10 млн рублей.

Обвинение предъявлено пока только одному участнику сообщества – тому, которого задержали. Его 25 июля 2019 года обвинили в преступлении, которое описано в п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ. Злоумышленника заключили под стражу.

Раскрытием хищений нефти занимаются МВД, ФСБ и СК.

Пуровский район, служба информации

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