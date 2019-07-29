На Ямале из-за плохой погоды приостановлено паромное сообщение на Оби

С понедельника, 29 июля, из-за плохой погоды на Ямале приостановлено паромное сообщение между Салехардом и Лабытнанги. Перевозкой пассажиров теперь займутся вертолеты, рейсы будут осуществляться по накоплению.

По прогнозам синоптиков, на Ямале 29 и 30 июля ожидается сильный ветер с порывами от 15 до 23 м/с. Температура воздуха днем – от +5 до +11°С. Пассажирские суда остались в тех портах, где их застала непогода. Так, по маршруту Березово – Салехард – Мужи и обратно объявлена задержка рейса Мужи – Салехард до 11:00.

Сотрудники окружной дирекции транспорта обращаются к пользователям переправы – по возможности скорректировать поездку через реку Обь в связи с неблагоприятными погодными явлениями. Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046. Информацию по расписанию вертолетов можно узнать по телефону аэропорта окружной столицы: +7 (34922) 4-17-36, 74-208.

Салехард, служба информации

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