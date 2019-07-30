В Ноябрьске судили женщину-главаря ОПГ

В Ноябрьске состоялся суд над женщиной-главарем ОПГ. Члены преступной группы под руководством Мадины Рузиевой незаконно ставили на миграционный учет иностранных граждан.

ОПГ была создана в 2015 году, за два года она успела обслужить 32 иностранца – граждан республики Таджикистан и Республики Азербайджан. За оказанные услуги злоумышленники получили больше 2,5 млн рублей, то есть в среднем один «клиент» платил около 80 тыс. рублей.

«В ходе предварительного расследования с Рузиевой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В рамках этого соглашения она рассказала обо всех эпизодах преступной деятельности, дала показания об участии в преступлениях других лиц, информацией о которых правоохранительные органы не располагали», – чсообщили в прокуратуре ЯНАО.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, совершенная организованной группой) и приговорил к трем годам лишения свободы.

Уголовное дело в отношении четырех соучастников, являющихся членами ОПГ Рузиевой, выделено в отдельное производство и находится на рассмотрении в суде.

Ноябрьск, служба информации

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