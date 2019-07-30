В ямальском правительстве создана новая структура

В правительстве ЯНАО 29 июля создана новая структура – межведомственная комиссия по реализации госпрограммы, призванной оказать содействие добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом

Комиссию возглавит заместитель губернатора, директор департамента внешних связей ЯНАО Александр Мажаров. Он и два его заместителя будут работать на общественных началах. В состав комиссии войдут начальник управления по вопросам миграции ямальского УМВД Андрей Фомин, директор департамента по взаимодействию с федеральными органами госвласти и мировой юстиции Андрей Копырин, председатель общественной палаты Ямала Дмитрий Заякин, замначальника отдела по ЯНАО УФСБ, заместители глав ямальских муниципалитетов и т.д.

Комиссия будет координировать взаимодействие между органами по вопросам подготовки документов для переселенцев, их переобучения, трудоустройства, адаптации. Также орган будет готовить предложения по совершенствованию правовой базы, необходимой для переселения соотечественников. Правда, все решения комиссии будут носить исключительно рекомендательный характер.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 30.07.19

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