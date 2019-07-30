Представителей КМНС поставят на учет и вычислят лжеаборигенов

Правительство России намерено поставить на учет представителей коренных малочисленных народов. Соответствующие поправки к закону «О гарантиях прав КМН» в ближайшие дни будут внесены в Госдуму. Считается, что инициатива будет способствовать минимизации коррупционной составляющей при осуществлении поддержки малочисленных народов и снизит количество злоупотреблений в сфере предоставления преференций, – пишет «Коммерсантъ».

В пояснительной записке говорится, что на учет будут поставлены граждане России, которые «проживают в местах традиционного проживания, осуществляют традиционную хозяйственную деятельность и ведут традиционный образ жизни».

Такой реестр необходим для организации свободного доступа к традиционному рыболовству, традиционной охоте, доступа на особо охраняемые природные территории, для получения социальных пенсий, а также для получения ряда региональных мер поддержки коренных народов. При этом порядок определения лиц, относящихся к КМН, законодательством урегулирован не был.

«Учет даст возможность решить эту проблему и вести учетную политику в отношении тех лиц из числа коренных народов, которые имеют право на преференции»,– рассказал «Ъ» председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

Он уточнил, что «речь не идет об определении национальности, поскольку в Конституции РФ записано, что это добровольное решение»: граждане будут сами решать, хотят ли они быть отнесенными к тому или иному малочисленному народу, что впоследствии даст право «на соответствующие преференции».

Законопроект уже вызвал критику. К примеру, глава Совета уполномоченных представителей КМН Советско-Гаванского района Хабаровского края Елена Коноплянко назвала избыточным количество документов, необходимых для подтверждения статуса представителя КМН.

Ряд экспертов, между тем, говорит, что документ призван отрезать от льгот нечистоплотных претендентов на звание представителя КМН.

«Это приведет к уменьшению числа лжеаборигенов, ради бизнеса которых так много проблем создают для настоящих коренных народов некоторые не слишком чистоплотные чиновники,– сказал эксперт «Проектного офиса развития Арктики – ПОРА» Андрей Иванов.– Понятно, что представителям таких лжеобщин и прикрывающим их чиновникам невыгодно появление реестра, который сразу отделит коренных от некоренных». Иванов отметил, что подготовке законопроекта уже противостоят некоторые руководители «лжеобщин» и отдельные региональные чиновники, которые построили бизнес на добыче ценных видов рыб и зверя.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 30.07.19

В ямальском правительстве создана новая структура. / В Ноябрьске судили женщину-главаря ОПГ. / Ямальские спасатели сделали спецзаявление из-за штормового ветра и гроз. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»