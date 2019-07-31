На Ямал снова пришел штормовой ветер

На Ямале снова ожидается шквалистый ветер. По данным синоптиков, в среду, 31 июля, его порывы будут достигать 20 м/с. Сильнее всего будет дуть в Приуральском и Шурышкарском районах. Кроме этого над округом прольются дожди и пройдет гроза.

Напомним, 29 июля из-за сильных порывов ветра, которые достигали 25 м/с, было приостановлено паромное сообщение между Салехардом и Лабытнанги. Накануне вечером паромы на переправе между городами возобновили перевозку пассажиров и транспорта. Сейчас на линии – шесть паромных составов.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 31.07.19

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