В Ноябрьске в коллекторе утонул мужчина

В Ноябрьске в субботу, 3 августа, в канализационном коллекторе утонул мужчина. Его тело в данный момент извлекают спасатели «Ямалспас», сообщает агентство «Ноябрьск24».

Как рассказали агентству «Новый День» в пресс-службе СУ СК Ямала, следователи работают на месте ЧП. Силовики ждут, когда спасатели поднимут тело. Трагедия случилась на проспекте Мира.

Погибший – сотрудник подрядной организации ООО «Полимертехмонтаж», он выполнял в колодце ремонтные работы.

По данным журналистов, на рабочем не было страховочного троса, он снял его. И когда в коллектор хлынула вода, мужчину смыло потоком.

Погибшего обнаружили между двумя колодцами, чтобы определить его точное местоположение, использовали видеокамеру.

Известно, что погибшему было 46 лет.

Ноябрьск, служба информации

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