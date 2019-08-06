В Салехарде горел социальный дом для инвалидов и пенсионеров, есть погибший (ВИДЕО)

В Салехарде в ночь на 6 августа 2019 года горела квартира в доме, где проживают инвалиды и одинокие пенсионеры. От отравления угарным газом скончалась пожилая женщина, которая находилась в очаге пожара. Остальных жильцов спасли, сообщают в пресс-службе МЧС ЯНАО.

О пожаре сообщили в 0:16 очевидцы. Горевший дом – пятиэтажка на улице Губкина.

«Через считанные минуты пожарные подразделения прибыли на место вызова. Очаг обнаружен в квартире на первом этаже. Все силы спасателей были сосредоточены на спасение людей из жилого дома, так как большинство из них – пожилые люди и нуждались в помощи. При разведке помещения, где произошло возгорание, в прихожей была обнаружена женщина, которая с признаками отравления угарным газом была госпитализирована в окружную больницу», – говорится в сообщении спасательного ведомства. Пожилая жительница Салехарда 1937 года рождения скончалась в больнице.

Огнеборцы спасли и вывели по лестничной клетке 30 человек, из них трое детей, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ямала. Сгорела кухня на площади 10 квадратных метров.

Всего в тушении пожара принимали участие 17 человек и единица спецтехники МЧС.

Причину ЧП выяснят дознаватели.

В материале использовно видео из сообщества «Подслушано в Салехарде» «Вконтакте».

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 05.08.19

На Ямале детсад заплатит 200 тыс рублей за то, что ребенок сломал руку на прогулке. / Власти Ямала разорвали отношения с конторой, которая рассчитывала справедливые зарплаты для бюджетников. / В Ноябрьске в коллекторе утонул мужчина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»