На Ямале на оленьих пастбищах нашли заброшенный вахтовый городок (ФОТО)

В Приуральском районе нашли промышленную свалку, которая испортила пастбища, по сути, это целый вахтовый городок. На сельскохозяйственных землях обнаружили сотни заброшенных вагончиков, мусор, бочки с топливом, кислородные баллоны. Сейчас управление россельхознадзора по Тюменской области проводит расследование по данному факту. Именно там и рассказали об обнаружении свалки в среду, 7 августа 2019 года.

Промышленную свалку нашли 2 августа. Специалисты зафиксировали, что нарушен плодородный слой почвы – он завален песчано-гравийной смесью на площади около 20 га. Повреждены оказались земли Приуральской тундры. Как стало известно агентству «Новый День», в надзорную инстанцию обратился собственник загаженного участка – сельхозкооператив «Оленевод».

«На отсыпанных площадках находится свалка отходов производства: пластиковые крышки, металлические трубы, железные конструкции, деревянные отходы, емкости большого объема для хранения горюче-смазочных материалов, десятки единиц ржавеющей строительной техники и сотни жилых вагонов с надписью «СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ-Север», а также значительное количество кислородных баллонов», – рассказали в ведомстве.

Земли для оленеводства больше непригодны. Сотрудники россельхознадзора отобрали и направили на исследование в лабораторию почвенные образцы.

В администрации Приуральского района обещали уточнить информацию о свалке и дать комментарии позднее. До кооператива «Оленевод» дозвониться пока не удалось. По номерам «Стройгазконсалтинг-Север», которые есть в открытом доступе, никто не ответил.

«Стройгазконсалтинг-Север» сейчас банкротится. Это фирма из группы компаний «Стройгазконсалтинг» Зияда Манасира. До 2013 года он был одним из главных строительных подрядчиков «Газпрома». Позднее холдинг перешел под контроль «Газпрома», который занялся его реструктуризацией.

Приуральский район, служба информации

Приуральский район. Другие новости 06.08.19

«Корпорация развития» хочет продать Ямалу надымский мост, за который регион так долго платил. / В Тюмени осудили очередного ямальского управленца. / На Ямале педофил увел ребенка с детской площадки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»