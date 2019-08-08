Житель Губкинского ухаживал за коноплей в бане (ФОТО)

В Губкинском полицейские нашли сад с коноплей в бане у местного жителя. Безработный мужчина выращивал 29 растений. Их изъяли. Полиция города возбудила уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, перевозка, совершенные в крупном размере» и ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

«В доме и бане были были созданы необходимые условия для выращивания растений», – сообщают в пресс-службе МВД Ямала в четверг, 8 августа 2019 года.

Общая масса изъятого вещества составила более 2 килограммов.

Губкинский, служба информации

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