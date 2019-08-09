В Салехарде родители прятали подростков, которые избивали и ограбили мальчика

В Салехарде осудили 15-летних подростков, которые избивали мальчика и требовали у него деньги и сотовый телефон. Хулиганы приговорены к условным срокам. Малолетние бандиты два раза подкарауливали жертву на улице и били. В следственном управлении СК Ямала раскрыли подробности преступлений. Как выяснилось, родители хулиганов пытались их спрятать.

«19 апреля 2019 года вечером двое юношей потребовали от 13-летнего подростка передать им 3 тыс. рублей. Когда потерпевший отказался, они избили его. Удары пришлись не только по телу, но и по голове. Затем злоумышленники потребовали передать им в течение двух недель требуемую сумму», – рассказали о первом нападении в следственном комитете.

В мае злоумышленники снова подкараулили подростка и потребовали уже 5 тыс. рублей. Более того, они снова избили мальчика и отняли сотовый телефон.

О том, как удалось задержать юных грабителей, рассказали в прокуратуре изданию «Красный Север». После второго избиения в мае 2019 года подросток предложил им компромисс – согласился выкупить аппарат, передав приятелям запрошенные деньги. «Вся компания отправилась к нему домой. Пока двое ждали снаружи, подросток рассказал обо всем произошедшем матери. Та, выйдя из квартиры, потребовала у школьников вернуть сотовый. Они подчинились. После женщина обратилась в полицию», – пишет издание.

В следственном комитете сообщили, что юноши признали свою вину, но не раскаялись. Более того, их родители хотели спрятать юных грабителей, отправив их за пределы Ямала к родственникам. Но хулиганов нашли.

Подростки признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия) и п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Суд решил, что наказание будет следующим: 3 месяца условного лишения свободы с испытательным сроком полгода.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 08.08.19

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