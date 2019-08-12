В жилом доме Нового Уренгоя нашли мумифицированный труп

В Новом Уренгое в жилом доме обнаружили мумифицированное тело мужчины, висящего в петле. Тело нашли 9 августа 2019 года. Сейчас силовики проводят генетическую экспертизу, чтобы установить личность погибшего – возможно, это один из пропавших без вести мужчин.

Погибшего мужчину нашли в двухэтажном доме на улице Таежная. По предварительным данным, тело находилось на чердаке не менее полутора лет. Как пояснили агентству «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК Ямала, на генетическую экспертизу может потребоваться месяц. Если будет установлено, что это один из тех, кто был объявлен пропавшим без вести (по ним возбуждаются дела по статье «убийство»), то будет возобновлено старое расследование. Пока неясно, что именно стало причиной смерти. Не исключено, что это было решение самого погибшего.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 09.08.19

Тюменским депутатам запретят брать на работу родственников, но у них есть лазейка. / В Салехарде родители прятали подростков, которые избивали и ограбили мальчика. / Под суд отданы первые фигуранты громкого дела о взятках в надымской больнице. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»