Сотрудникам почты на Ямале обещают поднять зарплату на четверть

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов познакомился с новым руководителем ямальского филиала ФГУП «Почта России» – Ольгой Мининой. Прежний руководитель Виктор Степанов, с именем которого связаны многочисленные корпоративные конфликты, переходит в другой регион.

Ольга Минина – заместитель директора ямальского филиала. «На встрече обсудили перспективы развития почтовой связи на Ямале, возможность оказания почтальонами социально-бытовых услуг населению, а также программу повышения зарплаты сотрудников. Губернатору сообщили, что к концу 2019 года средняя зарплата в филиале увеличится на 23,6%», – говорится в сообщении пресс-службы губернатора ЯНАО в понедельник, 12 августа 2019 года.

Г-н Степанов возглавил филиал в 2015 году. Сразу после этого сотрудники почты начали писать массовые жалобы в СМИ. Они сообщали о грубой манере общения топ-менеджера, об оскорблениях и унижениях. Он же отвечал, что лишь пытается заставить их работать по регламентам.

[фото – пресс-служба правительства ЯНАО]

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 12.08.19

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