В день строителя на Ямале табуреткой убили строителя храма

Во время празднования дня строителя в Салехарде произошла трагедия: тело избитого строителя нашли в вахтовом городке. Как выяснили следователи, во время застолья в нетрезвой компании вспыхнула ссора, одного из членов компании жестоко избили. Он скончался от ранений. Следственное управление СК Ямала возбудило уголовное дело по статье ч.4 ст.111 УК РФ (мышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным силовиков, убийство произошло 11 августа 2019 года вечером. «Четыре строителя, находясь в жилом балке вагон-городка, отмечали профессиональный праздник. Между ними произошел конфликт, в ходе которого одному из них – мужчине, 1992 года рождения, нанесены множественные удары по различным частям тела, в том числе и деревянным табуретом в область головы», – говорится в пояснениях следователей.

Медиков вызвал другой мужчина, которому участники драки сообщили о ЧП. Но «скорая», к сожалению, не смогла спасти пострадавшего.

Известно, что строители возводили храм на реке Шайтанка, на набережной столицы Ямала. Погибший прибыл на Ямал из Алтайского края.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 12.08.19

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