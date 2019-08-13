Губернатор Ямала обещал ремонт аэропорту Надыма, но какой – неизвестно

Аэропорт в Надыме получит субсидии из бюджета на ремонт. Но масштаб этого ремонта пока неизвестен – это будет либо большая модернизация, либо косметическая реконструкция. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО, комментируя визит главы региона в Надым, который состоялся накануне, 12 августа 2019 года.

Глава района Леонид Дяченко доложил губернатору об увеличении пассажиропотока в аэропорта города на 10% в 2018 году. «Раньше жители района чаще пользовались аэропортом Нового Уренгоя, сейчас мы видим востребованность у населения надымского аэропорта. Мы проработали основные вопросы реконструкции, часть техники начали приобретать, но самостоятельно району такой затратный объект не по силам», – заявил г-н Артюхов.

В ответ на вопрос агентства «Новый День» в пресс-службе правительства лишь сообщили, что «в первую очередь, необходимо провести косметический ремонт здания аэровокзала, также обновить привокзальную площадь». Там добавили, что еще не решено, как много денег выделят на ремонт и каким он будет.

Недалеко от аэропорта Надыма есть аэропорт Нового Уренгоя, в обновление которого вложат миллиарды. Вместе с тем речи о международных рейсах пока не идет – пассажиропоток там недостаточен.

Аэропорт Надыма перешел в собственность округа несколько лет назад. В 2010 году президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о передаче 100 процентов акций аэропорта в собственность автономного округа для того, чтобы регион мог модернизировать вокзал, привлекая инвесторов. Указ звучал так: принять предложение правительства РФ и администрации ЯНАО о передаче в собственность ЯНАО находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций открытого акционерного общества «Надымское авиапредприятие» для привлечения администрацией ЯНАО на условиях государственно-частного партнерства инвестиций в размере не менее 1,6 млрд рублей в комплексную реконструкцию и модернизацию объектов авиатранспортной инфраструктуры аэропорта Надым.

Пока что аэропорт обновляли лишь частично – покупали технику за счет бюджета.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 13.08.19

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