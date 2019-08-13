Надымские чиновники принимают ремонты в школах и садиках по фото

Надымские чиновники хотели принять ремонты школ и детских садов по фото. Прокуратура обнаружила это и вынудила служащих запланировать выезд на объекты для того, чтобы увидеть все работы своими глазами. Об этом сообщается в материалах надзорной инстанции во вторник, 13 августа 2019 года.

Как пояснили в прокуратуре, они нашли нарушения, когда изучали, как местные чиновники готовятся к новому учебному году.

«Готовность муниципальных образовательных организаций к новому учебному году проверяет приемочная комиссия. В нарушение требований законодательства комиссия запланировала приемку двух детских садов и трех школ, в том числе с круглосуточным пребыванием детей, расположенных в отдаленных селах Ныда, Нори, Кутопьюган Надымского района, дистанционно, посредствам изучения документов, фото и видеоматериалов», – пояснили в прокуратуре ЯНАО.

И.о. надымского городского прокурора объявил предостережение заместителю главы администрации района, который возглавлял комиссию.

В итоге чиновники должны сами выехать на место до 20 августа 2019 года.

В администрации Надымского района обещали прокомментировать новые способы приемки объектов. Пока в редакцию агентства «Новый День» комментарий от чиновников не поступил.

Надым, служба информации

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