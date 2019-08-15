Молодой ямалец вскрыл себе вены и напал на полицейского

На Ямале будут судить мужчину, который напал на сотрудника полиции. ЧП произошло ночью 15 июля в поселке Тазовский. В полицию позвонили медики «скорой помощи» – они не могли самостоятельно справиться с 26-летним ямальцем, который вскрыл себе вены около автодрома. Гражданин вел себя агрессивно – оскорблял врачей и не подпускал их к себе.

Приехавших на место полицейских мужчина также обложил грубой нецензурной бранью, а затем ударил одного из правоохранителей кулаком.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В ходе следствия выяснилось, что гражданин был ранее неоднократно судим. Он раскаялся и дал самоизобличающие показания. Обвинительное заключение уже утверждено, дело направлено в суд.

Тазовский район, служба информации

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