В больнице Нового Уренгоя нарушали права тяжелобольных пациентов

Центральная городская больница Нового Уренгоя нарушала права пациентов при оказании специализированной медпомощи. Учреждение отказывалось организовать транспортировку больных на гемодиализ.

Об этом заявил в прокуратуру один из местных жителей – инвалид первой группы, страдающий хронической почечной недостаточностью и нуждающийся в процедуре три раза в неделю. Ездить в больницу самостоятельно мужчина не мог, поскольку он проживает в поселке Коротчаево. В больнице отказались возить инвалида до места проведения лечения и обратно.

Прокуратура вынесла представление главврачу, указав на обязанность обеспечить доставку пациента, однако в медучреждении его проигнорировали, заявив, что это социальная услуга, которая не может быть оказана больницей.

В итоге прокурору пришлось обратиться с иском в суд к новоуренгойской больнице и департаменту здравоохранения округа. Надзорное ведомство потребовало возложить на медучреждение обязанность транспортировки и обязать депздрав возмещать расходы на это.

«Накануне решением Новоуренгойского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме», – отчитались в прокуратуре округа.

Новый Уренгой, служба информации

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