На Ямале глухонемой забил кирпичом безрукого инвалида

В Надымском районе инвалид, который не умеет разговаривать и ничего не слышит, по версии следствия, убил другого инвалида во время застолья с алкоголем. ЧП произошло почти два года назад – в октябре 2017 года. Теперь мужчину будут судить.

«14 октября 2017 года в селе Кутопьюган Надымского района ночью 31-летний местный житель нанес мужчине, являвшемуся инвалидом, не менее шести ударов кирпичом в область головы. Покидая место преступления, понимая, что потерпевший скончался в результате его действий, обвиняемый поджег квартиру», – говорится в материалах следственного управления СК Ямала.

Причиной агрессии стал конфликт. Погибший (инвалид без кистей рук) толкнул глухонемого. Последний взял кирпич. Защититься пострадавший не смог.

В ведомстве добавили, что расследование затянулось из-за того, что у обвиняемого отсутствуют навыки общения и письма. «У мужчины полностью отсутствуют слух, речь, навыки письма и чтения, а также официально он не обучался русскому жестовому языку. Следователи привлекали специалиста-сурдопереводчика, а также отца обвиняемого, который разработал для общения с сыном специальные жесты. По делу провели множество криминалистических экспертиз и следственных экспериментов», – указывают следователи.

Эксперты пришли к выводу, что обвиняемый осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и руководил ими. Мужчина признал свою вину. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Надым, служба информации

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