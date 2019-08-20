Ямальским ветеранам и узникам концлагерей выплатят по 150 тысяч рублей

Власти Ямала утвердили значительные выплаты ветеранам к 75-летию победы в Великой Отечественной войне в 2020 году. Департаменту соцзащиты выделяют на это межбюджетный трансферт в 107 млн рублей.

Согласно постановлению правительства округа, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны выплатят по 150 тыс. рублей. Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей – также по 150 тыс. рублей. Ямальцы, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат по 75 тыс. рублей. Труженики тыла – по 60 тыс. рублей. Вдовам полагается по 45 тыс. рублей.

Так называемым «детям войны» лицам, которым на время окончания Второй мировой войны не исполнилось 18 лет, имеющим стаж работы на территории ЯНАО не менее 15 календарных лет, лицам, которым на время окончания Второй мировой войны не исполнилось 18 лет, имеющим стаж работы на территории округа не менее 10 лет, из числа инвалидов выплатят по 15 тыс. рублей.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 20.08.19

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