На ямальском месторождении рабочий погиб от удара током прямо на буровой установке (ФОТО)

На Русском месторождении в ЯНАО прямо на буровой установке погиб рабочий от удара током. ЧП произошло 15 августа 2019 года. Сейчас на месте работают следователи. Погибшему было 37 лет.

«15 августа 2019 года около 12 часов на территории Русского месторождения машинист буровой установки работал с нарушением правил техники безопасности под высоковольтной линией электропередач. Во время подъема стрела малой буровой установки коснулась ЛЭП. Мужчина, державшийся в это время руками за рычаги управления, был поражен электрическим током», – рассказали в пресс-службе следственного управления СК по ЯНАО.

Решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела еще не принято.

Разработкой месторождения занимается дочка «Роснефти». Оно расположено в Тазовском районе Ямала.

Тазовский район, служба информации

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