В Сургуте совершил вынужденную посадку самолет, летевший в Надым

В среду, 21 августа, в Сургуте совершил вынужденную посадку самолет S7 Airlines, летевший из Москвы в Надым. Причиной стал сильный туман в аэропорту назначения, – сообщает ТАСС со ссылкой на справочную аэропорта Надыма.

На сайте аэпорпорта Сургута сообщается, что рейс С7417 задержан, вылет планируется на 12:05 местного времени.

Сургут, служба информации

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