Власти Ямала обещают найти замену «Аэрофлоту», который отказался летать из Салехарда

«Аэрофлот» отменяет рейс из Салехарда в Москву с 27 октября 2019 года. Об этом перевозчик сообщил правительству Ямала официальным письмом. При этом директор Дирекции транспорта ЯНАО Виталий Лагутин обещал, что чиновники найдут замену авиакомпании. До тех пор, пока замены не будет, летать на маршруте Салехард-Москва будет только АТК «Ямал». Об этом сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на брифинг г-на Лагутина.

«В округе летает много авиакомпаний, включая «Аэрофлот», J-7, «ЮТэйр», поэтому, думаю, в ближайшее время найдем общий язык с ними, и количество рейсов в Москву из столицы округа не уменьшится. Мы прорабатываем все варианты и готовим предложения для авиакомпании на условиях, при которых ямальцы будут летать по доступным ценам», – цитируют г-на Лагутина в агентстве.

Маршрут Москва-Салехард не субсидируется. Билет АТК «Ямал» до Москвы на рейсы в ноябре-декабре будет стоить порядка 13 тыс. рублей.

По версии источника газеты «Красный Север», «Аэрофлот» недоволен тем, что самолеты простаивают. «В авиакомпании считают, что самолет не должен простаивать без полета больше 1,5 часов, иначе это сплошные убытки», – пишет издание.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 22.08.19

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