В бюджете Ямала появился невостребованный миллиард – его отдадут фондам

У властей Ямала в бюджете появились лишние 1,2 млрд рублей. Средства решили перенаправить в том числе на Фонд «Сотрудничество Ямала» и переселение из ветхого и аварийного жилья. Порядка 1,1 млрд рублей из освободившейся суммы – это невостребованные средства в рамках адресно-инвестиционной программы (строительство объектов в округе). Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе правительства Ямала, эти деньги подрядчики не освоили или от объектов временно отказались, и поэтому был смысл средства передать на другие нужды. Документ с корректировками в бюджет подписан 15 августа 2019 года.

Фонд сотрудничество «Ямала» получит из бюджета 25 млн рублей на проектирование здания воскресной школы при Свято-Никольском храме в Тарко-Сале. Школа уже есть, сообщили в пресс-службе администрации округа, но ей недостаточно места. «Школа существует более 15 лет. Сейчас в ней учатся 70 воспитанников от 5 до 18 лет. Занятия проходят в помещении площадью 15 кв. метров в здании храма. Новое здание позволит организовать учебный процесс в соответствии с современными стандартами», – объяснили в правительстве Ямала необходимость новых миллионных трат.

«Фонд жилищного строительства» из освободившихся средств получит один млрд рублей. «Деньги пойдут на то, чтобы увеличить темпы строительства домов для расселения ветхого и аварийного фонда. Сегодня необходимо усилить меры поддержки по реализации приоритетных задач, в том числе «майских» указов президента по переселению из ветхого и аварийного жилья. Потом те средства, которые в течение года (после годовой корректировки программы) было решено дополнительно выделить Фонду на реализацию жилищных программ, придут в Адресную инвестиционную программу», – заявили в пресс-службе. То есть деньги вернуть на строительство объектов.

Еще 109 млн рублей из невостребованных средств направят на помощь обманутым дольщикам. Кроме того, 40 млн рублей – это деньги, которые будут направлены на обоснование инвестиций. Это новое требование закона – чиновники обязаны обосновывать бюджетные инвестиции в объекты строительства, если они хотят заключить контракт на проектирование и строительство сразу.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 22.08.19

Десять фактов о поездке губернатора Артюхова по Ямалу. / Жительнице Салехарда во время платной операции в Тюмени проткнули кишечник. / В спальных районах предложили запретить продавать алкоголь. Когда это заработает на Урале?. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»