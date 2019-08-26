В Лабытнанги сошел со свай очередной жилой дом (ФОТО)

В Лабытнанги сошел со свай очередной жилой дом. В минувшие выходные фундамент, 25 августа 2019 года, поплыл у строения 10/а на улице Лесная. В мэрии заявили, что это дом маневренного фонда и он готовился к сносу, но тем не менее в нем еще оставались две семьи.

«В доме имеется 16 квартир, но по факту по договорам коммерческого найма проживали две семьи. Общий состав 7 человек, из них 4 детей. На прошлой неделе одна семья получила ключи для переселения и готовилась к переезду в другой дом. Вторая семья разместилась у родственников, предложен вариант для временного проживания», – говорится в сообщении администрации Лабытнанги.

Семьям оказана помощь в перевозке вещей.

В июле 2019 года в Лабытнанги сошел со свай другой дом на улице Озерная номер 3/ «а». Только после этого здание признали подлежащим сносу. Прокуратура нашла вину чиновников администрации в том, что дом не обследовали и не признавали аварийным, хотя было известно, что фундамент уже непригоден для использования.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 26.08.19

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