Строители в Салехарде пожаловались на невыплату зарплаты

В соцсетях Салехарда появилась информация о том, что рабочим на стройке центра «Доверие» не платят зарплату. Судя по сообщению в паблике, денег не дождались сотрудники фирмы «Альянс Консалтинг». Генподрядчик объекта – «Вис Север».

«В Салехарде идет строительство реабилитационного центра для детей «Доверие». Строительство ведет организация «Альянс Консалтинг» под управлением Сатуева. Юридический адрес в г. Новый Уренгой. На строительстве работают вахтовики, у одних закончилась вахта, у других продолжается. Те, у кого закончилась вахта, не могут получить свои заработанные деньги. Сатуев кормит обещаниями, что работники получат деньги сегодня-завтра, так продолжается несколько дней», – написали в сообществе «В Салехарде» «Вконтакте». Также в комментариях добавили, что здание смещено на 10 см, что это произошло «при монтаже металлоконструкций».

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК Ямала, в ходе мониторинга следователи выявили это сообщение и сейчас проводят проверку. Она даст ответ на вопрос, является ли эта информация достоверной.

Получить комментарии от компании «Альянс Консалтинг» не удалось – по номеру, который удалось найти в открытых источниках, никто не ответил.

Вместе с этим, как стало известно агентству, руководитель «Альянс Консалтинг» уже дает пояснения правоохранителям. По его версии, задержек зарплат не было. Сообщения в Сети могли оставить участники внутрикорпративного конфликта, который произошел на предприятии. Несколько вахтовиков, которые трудоустроились недавно, остались недовольны условиями выплаты зарплаты. Начались разбирательства.

Салехард, служба информации

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