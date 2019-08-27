Жители Надыма и газовики на скорость сложили историю города в пазлы

В честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности в Надыме в минувшее воскресенье состоялся увлекательный тематический квест. Около сотни человек собирали головоломку по истории города и предприятия ООО «Газпром добыча Надым». Участие в квесте приняли как газовики, так и сотрудники других предприятий и просто горожане.

Соревновались 25 команд. Они должны были найти зашифрованные точки на территории Надыма и за его пределами, в каждой точке их встречал Мастер и давал задание из трех вопросов, верные ответы складывались в кусочки пазла. Во время прохождения квеста команды могли использовать только три подсказки. Обсуждение заданий в командах порой было бурным, участники спорили и защищали свои позиции. Но важно было не только правильно отгадать, но и быстро оказаться на точке, так что участники заодно посоревновались в забегах и умении правильно выбрать транспорт – разрешалось использовать велосипед, самокат, автомобиль или просто бегать или ходить пешком. Главное – оказаться на точке около Мастера всей командой сразу.

Первыми от газовиков пазл собрали команды Управления связи и Управления технологического транспорта и спецтехники, от горожан – компания «Надымские городские электрические сети». Они получили памятные дипломы и награды.

«Цель игры – напомнить надымчанам об истории нашей компании и рассказать о сегодняшних задачах», – отметил начальник отдела кадров и трудовых отношений ООО «Газпром добыча Надым» Алексей Переладов. Сегодня участники квеста, да и те, кто просто наблюдал за происходящим, делятся в соцсетях постами о воскресном приключении.

Надым, Служба информации

Надым. Другие новости 26.08.19

В Ноябрьске чиновники закрыли долгострой сеткой за 1,5 млн рублей. / Строители в Салехарде пожаловались на невыплату зарплаты. / В детсаду Салехарда нашли крупу с прожорливыми личинками. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»