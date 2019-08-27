В Новом Уренгое пенсионерка слила в Сеть интимные фото любовника

В Новом Уренгое пенсионерка выложила в Сеть интимные фотографии своего знакомого. Ее будут судить за нарушение неприкосновенности частной жизни, то есть незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия (ч. 1 ст. 137 УК РФ). Об этом сообщают в пресс-службе следственного управления СК Ямала во вторник, 27 августа 2019 года.

«В Новом Уренгое в ноябре 2018 года 58-летняя местная жительница, имея фотографии 46-летнего мужчины интимного характера, распространила их пользователям сети интернет без его согласия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», – говорится в материалах следователей.

Как стало известно агентству «Новый День», у обвиняемой и потерпевшего были отношения. Они являлись любовниками, но расстались. Разрыв отношений и послужил, вероятно, поводом для такого поступка, как опубликование в Сети личных фото.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 27.08.19

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