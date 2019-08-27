На Ямале найден мертвым вахтовик из Свердловской области

Пропавшего вахтовика из Свердловской области Дениса Володина нашли мертвым в лесу Ямала. Тело обнаружено во вторник, 27 августа 2019 года, в 30 км от Надыма. Следов насильственной смерти нет. Мужчина пропал 5 августа 2019 года, но искали его организованно спасатели и добровольцы только в последние несколько дней.

По данным издания N24, мужчина приехал на заработки с коллегами. Рабочие занимались спилом деревьев в районе КС-0 и в предполагаемый день трагедии они выпивали. Денис ушел в лес, сначала его искали самостоятельно, но поиски не дали никаких результатов. Организованная операция по спасению мужчины началась только 26 августа, когда прошло 20 дней с момента его пропажи.

Как сообщили агентству «Новый День» в следственном управлении СК по ЯНАО, погибший мужчина 5 августа поступил в бригаду и должен был в составе группы очищать лесополосу для ЛЭП. Бригада начала разворачивать лагерь на месте, Денис Володин в зоне видимости в это время собирал ягоды, затем скрылся из виду и пропал. Коллеги его искали, но не нашли.

Тело обнаружили в 1,5 км от лагеря рабочих. На погибшем не было одежды – она лежала аккуратно сложенная в стороне. Сейчас следователи проводят экспертизы и работают на месте ЧП для выяснения обстоятельств ЧП.

По предварительной версии, мужчина злоупотреблял алкоголем и был нетрезв, когда пошел в лес – об этом говорят коллеги погибшего.

[фото – поиски Дениса Володина, группа «Лиза Алерт» «Вконтакте»]

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 27.08.19

Глава Минприроды заявил об острой нехватке лесничих. / В Новом Уренгое пенсионерка слила в Сеть интимные фото любовника. / Российские власти пустят частных инвесторов на шельф. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»