Силовики раскрыли новые преступления педофила из Губкинского

Ямальские силовики раскрыли новые преступления, к которым причастен педофил, отбывающий наказание за развращение детей в Губкинском.

В 2018 году мужчину осудили за сексуальные преступления, совершенные в отношении детей (всего 8 эпизодов). Согласно приговору, он должен провести 7 лет в колонии общего режима. Теперь его будут судить за несколько новых преступлений. Известно, что у злоумышленника на момент суда в 2018 году была жена.

«28-летний мужчина в 2017 году, находясь на территории РФ, в том числе и в Губкинском, зарегистрировал «Вконтакте» страничку под ложным именем «Андрей Милютин», где указал ложные сведения о возрасте, месте учебы и проживания. От имени этого персонажа он общался с несовершеннолетними девочками, не достигшими 14-летнего возраста. Мужчина направлял непристойные фотографии и сообщения, а также приглашал встретиться. Следствием установлены 15 несовершеннолетних потерпевших», – говорится в сообщении следственного управления СК Ямала.

Судебно- психиатрическая экспертиза показала, что мужчина в период совершения инкриминируемых ему деяний в полной мере осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и мог руководить ими.

Злоумышленник обвиняется в развратных действиях в отношении несовершеннолетних (ч.3 ст.135 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Губкинский, служба информации

Губкинский. Другие новости 28.08.19

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