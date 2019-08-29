В Салехарде будут измерять уровень влажности мусора и температуру в баках

В Салехарде презентовали новые мусорные технологии – датчики влажности и наполняемости контейнеров с отходами. Проект сделали «Ростелеком» и региональный мусорный оператор ООО «Инновационные технологии». Об этом сообщается на сайте правительства Ямала в четверг, 29 июня 2019 года. Датчики будут передавать информацию в электронную систему. Ее обозначили как схему «оптимизации и контроля вывоза отходов». С помощью датчиков в контейнерах Салехард хотят приблизить к статусу «умный город».

«Сервис позволяет получать оперативную информацию о накоплении и качестве уборки отходов, а также осуществлять мониторинг противоправных действий оператора-перевозчика. К примеру, мы имеем возможность проверять поступающие от граждан сообщения о некачественном вывозе мусора. Во-вторых, система способна составлять прогноз вместимости полигонов и не допускать их переполненности», – сказал заместитель главы администрации Салехарда по вопросам городского хозяйства Александр Воробьев, которого цитирует пресс-служба правительства ЯНАО.

Установка датчиков внутри контейнеров – это первый этап проекта. Их поставили на пяти городских пунктах сбора и вывоза отходов. Приборы фиксируют факт заполнения или опустошения мусорного бака, а также определяют в нем температуру и уровень влажности. Далее информация отправляется в онлайн-систему, которая на основе полученных данных осуществляет прогноз наполнения контейнеров. Затем программа рассчитывает оптимальный маршрут для вывоза отходов.

Водителя мусоровоза также можно контролировать через мобильное приложение этой системы. Оно представляет собой электронный путевой лист, предназначенный для фиксации факта выполнения задачи – опустошения контейнера. Кроме того, сервис отслеживает маршрут движения мусоровоза, вычисляет пробег и время работы водителей, в том числе время въездов и выездов из мест погрузки/выгрузки. «Обо всех несоответствиях плану вывоза мусора диспетчеру или логисту приходит оперативное оповещение», – уверяют разработчики программы.

«Экомониторинг наряду с иными сегментами «Умного города», успешно внедренными на территории Салехарда, призвана сделать жизнь горожан комфортнее и безопаснее. Существующие в столице региона проекты показывают, что у города есть потенциал стать первым Smart-city на Полярном круге. Опыт нашей компании по строительству умных городов прекрасно продемонстрирован на Урале. Например, до 30% тепловой энергии экономит ХМАО и Тюменская область в результате внедрения индивидуальных теплопунктов с погодным регулированием», – заявил директор ямальского филиала компании «Ростелеком» Александр Оболтин, слова которого также приводят в правительстве.

Салехард, служба информации

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