В Новом Уренгое сгорел расселенный дом

В Новом Уренгое 1 сентября 2019 года горел расселенный дом. Возгорание возникло в «районе пяти часов вечера», сообщают в пресс-службе МЧС ЯНАО. Речь идет о строении по адресу Таежная.

«Дом отключен от коммуникаций 19 августа 2019 года, официально проживающих граждан в этом доме на момент пожара не было. По прибытию на место вызова наблюдалось горение в первом подъезде, с угрозой перехода на кровлю. Угрозы рядом стоящим зданиям не было», – сообщили в главке МЧС.

Здание потушили через два часа. Пострадавших и погибших нет. На месте работают дознаватели МЧС России для установления причины пожара.

В материале использовано видео сообщества «ЧП. ДТП. Новый Уренгой». Автор – Андрей Романов.

Проблема горящих расселенных бараков – одна из самых острых на Ямале. Жители часто замечают, что сжечь дом дешевле, чем его демонтировать. Во время своего турне по муниципалитетам Ямала губернатор Дмитрий Артюхов обещал, что даст муниципалитетам больше денег на снос аварийных домов. При этом он говорил, что часто снос затягивается, так как нужно собирать много документов.

«Думаем над тем, как это ускорить, как это делать параллельно. Хотелось бы, конечно, в день, когда последняя квартира расселена, в доме никто не живет, коммуникации отрезали, чтобы всё было безопасно – и специалисты все вынесли за пару дней. Так было бы правильно. Пока, к сожалению, так не научились работать. Ждем процедур, ждем каких-то документов официальных. Достаточно много бумажной волокиты», – говорил г-н Артюхов, которого цитирует в его пресс-службе.

Новый Уренгой, служба информации

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