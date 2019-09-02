Коммунистов заподозрили в использовании черных технологий в Ноябрьске

Предвыборное ЧП обсуждают в Ноябрьске в понедельник, 2 сентября 2019 года. Окно двери в офис КПРФ было разбито в ночь на 1 сентября 2019 года. Об этом сообщили в окружкоме партии. Там добавили, что подозревают в хулиганстве «любителей партии «Единой России». Поводом для таких мер со стороны конкурентов, считают коммунисты, стали высказывания одного из кандидатов от партии КПРФ о зарплате мэра Ноябрьска и сотрудников администрации. Сообщение о происшествии растиражировали почти все СМИ – местные и региональные.

По предварительным данным, сумма нанесенного ущерба – меньше 10 тыс. рублей. Имущество внутри помещения не пострадало. На фото видны газеты, сложенные в пачки у входа в помещение. Внутрь помещения никто не забирался. Но, несмотря на то, что ущерб невелик, инцидентом занимается полиция.

Вместе с этим есть и те, кто сомневается в искренности коммунистов. Собеседник агентства, знакомый с ситуацией, пояснил, что по, предварительной информации, последние дни партийцы не ставили на охранную сигнализацию помещение офиса. Видеонаблюдения в штабе КПРФ нет, так что понять, кто и когда бросил камень в дверь, будет сложно.

По словам политтехнолога Андрея Ткаченко, ЧП похоже на срежессированную акцию самих партийцев, так как выгоду от такого странного поступка получат только сами представители КПРФ. По его словам, это типичные технологии для повышения узнаваемости партии перед выборами.

«Этот брошенный камень, по сути, выгоден только самим коммунистам. О них говорят, сочувствуют, не обращая внимания на стоимость потери. Принцип самострела использовали в девяностые годы. Но тогда кандидаты доходили до взрывов автомобилей, покушений и прочего. Сейчас, в эпоху постправды, обходятся меньшей кровью», – заключает собеседник.

Получить комментарии главы окружкома КПРФ Елены Кукушкиной пока не удалось – ее телефон не отвечал. Агентство опубликует их, как только удастся дозвониться до коммуниста.

В Ноябрьске 8 сентября 2019 года будут выбирать новый состав городской думы.

Ноябрьск, служба информации

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