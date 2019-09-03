В Ноябрьске во дворе жилого дома рухнул кран (ФОТО)

В Ноябрьске в понедельник, 2 сентября, упал кран на стройплощадке жилого дома. Инцидент произошел на улице Магистральной. К счастью, никто не пострадал. Как пишет «Ноябрьск 24», очевидцами стали жители близлежащих домов – жильцы выбежали на улицу.

«Из разговора работников стало понятно, что произошло что-то с автоматикой и машинист вручную начал поворачивать кран, чтобы не попасть на строящийся и жилой дом», – рассказала свидетельница инцидента.

В строительной компании, которая занимается возведением многоэтажки, сообщили, что последствия инцидента устранят в течение суток. Причину там не назвали.

«Хочу отметить профессионализм машиниста крана, благодаря действиям которого никто не пострадал», – сказала ведущий специалист по охране труда и промышленной безопасности строительной компании Ольга Тюнина.

Ноябрьск, служба информации

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