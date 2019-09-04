Детям в отдаленное село привезли скалодром – в первый же день в скалолазы записалось полсотни человек (ФОТО)

С начала учебного года в школе-интернате села Се-Яха начала работать секция по основам скалолазания. Тренажеры и оборудование для занятий сюда доставляли целый год: из-за транспортных проблем габаритные грузы привезти на Север тяжело. В новом зале дети представителей коренных малочисленных народов Севера будут заниматься, чтобы решать проблемы со здоровьем, в частности укреплять вестибулярный аппарат.

Установка тренажеров по скалолазанию в отдаленном селе Се-Яха стало возможным благодаря конкурсу специальных грантов, который проводит «Газпром добыча Надым» с 2013 года. Еще в 2018 году проект «Выше радуги» стал лучшим среди десятков других, но реализовать его удалось постепенно. Как рассказали инициаторы, оборудование было закуплено сразу, как пришли средства гранта. Но в село его доставляли частями из-за сложной транспортной схемы.

«Скалодром позволит решить ряд вопросов, касающихся физического здоровья детей из числа коренных малочисленных народов Севера. Например, это создание доступной среды для детей, имеющих нарушения вестибулярного аппарата. А здесь все действия направлены на развитие всех групп мышц организма», – отметили в школе-интернате.

Как рассказала «Новому Дню» директор школы Ирина Резвина, открытие секции скалолазания было одним из пожеланий учеников. Тренажеры удачно уместились в небольшом спортивном зале, заняв две стены, так что осталось место и для занятий баскетболом и волейболом.

«У нас здесь равнина, поэтому детям интересно лазать на скалодроме. Мы сделали небольшой испытательный полигон для ребят младшего школьного возраста. Первоклассники еще не поняли, что это, а ребята со второго по четвертый класс уже записались в секцию. В понедельник днем было 68 желающих, а к концу дня стало еще больше. Интерес к скалодрому больше проявляют, конечно, мальчики», – отметила собеседница агентства.

Напоминаем, что конкурс специальных грантов в компании «Газпром добыча Надым» проводится с 2013 года. Гранты финансируют общественные инициативы в области спорта, культуры, образования, экологии. Направления и суммы грантовой поддержки ежегодно определяются условиями участия в конкурсе.

Надым, «Новый День, служба информации

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