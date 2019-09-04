На Ямале жители удивлены метровым слоем асфальта на новой дороге (ВИДЕО)

Жители Ямала удивлены технологиями укладки асфальта, которые применяются на трассах округа. Один из автомобилистов снял свежеуложенный метровый слой асфальта на строящейся дороге. Таким образом рабочие выровняли грунт, где должна проходить трасса. Слой асфальта меняется в зависимости от углублений на земле.

«Это Ямал, тут денег немерено. Ямка заканчивается, и он (асфальт – прим.ред.) опять становится нормальным», – комментирует автор видео.

Речь идет о дороге Лабытнанги-Харп. Видео сделано летом, в конце июля 2019 года. Оно опубликовано в сообществе «В Салехарде» «Вконтакте».

В комментариях к посту департамент дорожного хозяйства Ямала сообщил, что дорога сделана по нормам. «Подрядчик выполнял работы в соответствии с разработанным проектом. Так, устройство выравнивающего слоя из черного щебня (это горячая органоминеральная смесь из щебня и вяжущих материалов) по существующей конструкции дорожной одежды осуществляется без фрезерования верхних слоев асфальтобетонного покрытия. При этом, толщина выравнивающего слоя на протяжении 7 км переменная и зависит от просадок земляного полотна. Чем глубже просадка, тем больше материала необходимо для выравнивания поверхности. Объем укладки черного щебня на всем протяжении ремонтируемого участка составит 3200 м3», – сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Приуральский район, Лабытнанги, служба информации

Приуральский район, Лабытнанги. Другие новости 04.09.19

Пока чиновники Ямала покупают костяной фарфор, школы сидят без туалетной бумаги. / Детям в отдаленное село привезли скалодром – в первый же день в скалолазы записалось полсотни человек (ФОТО). / На Ямале появятся новые приюты: животных будут маркировать, лечить и выпускать. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»