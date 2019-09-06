В Сабетте создадут центр МЧС

На Ямале, в Сабетте, в 2020 году должен появиться Арктический координационно-спасательный центр МЧС России. Об этом шла речь на совещании в ходе визита главы МЧС Евгения Зиничева в Сабетту в четверг, 5 сентября 2019 года. Cтруктура будет заниматься авариями в море, проводить спасательные и поисковые работы, ликвидировать аварийные разливы.

«Специалисты центра смогут в кратчайшие сроки реагировать на возможные ЧС в этой зоне. На сегодняшний день ближайшее подразделение МЧС находится в несколько сотнях километров от завода. Создание Арктического координационно спасательного центра МЧС России позволит обеспечить как безопасность территории, так и осуществлять мониторинг обстановки, и координацию сил и средств системы по предупреждению ЧС на Северном морском пути», – заявил г-н Зиничев, которого цитируют в пресс-службе МЧС Ямала.

В региональном спасательном главке добавили, что идет проработка технических вопросов. Центр должен быть укомплектован спецтехникой, предназначенной для работы в северных широтах, в заснеженных и болотистых местах.

Г-н Зиничев осмотрел вахтовый городок и площадку «Ямал СПГ» – завода по производству сжиженного природного газа. Он также проверил готовность пожарно-спасательных подразделений предприятия.

На рабочей встрече также присутствовали замгубернатора округа Аркадий Бессонов, начальник окружного управления МЧС Михаил Осокин и гендиректор «Ямал СПГ» Игорь Колесников.

Это далеко не первое заявление про создание центра МЧС на Ямале. Ранее предполагали, что такое подразделение организуют в Надыме. Но еще в 2015 году экс-губернатор округа Дмитрий Кобылкин говорил, что это нерационально, так как отряд должен базироваться в Сабетте.

Ранее также обсуждали планы по созданию мотострелковой бригады на Ямале. Но и они пока не сбылись.

Сабетта, Салехард, служба информации

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