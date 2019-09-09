Надымчане почти год пытаются получить деньги за сорванный отпуск в Доминикане, которые присвоил турагент

В Надыме семья уже почти год пытается вернуть деньги за сорванный отпуск в Доминикане. Турфирма, которая должна была организовать отпуск, «переживала кризисные времена», взяла деньги надымчан и не отдала их оператору. Уголовное дело почему-то возбуждать отказались. Люди пошли в роспотребнадзор и в суд.

Еще осенью 2018 года семья из Надыма купила тур в Доминикану – отдых должен был состояться в период с 8 по 18 января 2019 года. Более того, тур был из Москвы. Поэтому семье пришлось также купить билеты из Надыма до Москвы. В декабре 2018 года фирма «Букинг Турс» перестала отвечать на звонки потребителей. Тогда стало известно, что «Пегас» денег за путевки семьи из Надыма не получил.

Постановление об отказе в возбуждении дела датировано 5 марта 2019 года. В нем говорится, что владелец турфирмы объяснил проблемы «финансовым кризисом». Он заявил, что умысла на хищение денег у него не было. И следователь ему поверил. Владелец турфирмы обещал вернуть деньги. Но на момент суда, в июле 2019 года, деньги возвращены не были.

Из материалов дела изъяты суммы, которые по решению суда должен выплатить турагент. Поэтому сказать, сколько средств в итоге получат обманутые ямальцы, невозможно.

Надым, служба информации

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