Суд заочно арестовал бывшего сенатора от Ямала Ананьева

Суд заочно заключил под стражу экс-совладельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых. Они находятся в международном розыске. Бизнесменов обвиняют в растрате 66 млрд руб и 575 млн долларов. Уголовное дело возбуждено по заявлению временной администрации ПСБ.

Решение о заочном аресте принял Басманный суд Москвы, пишет РБК. Ананьевым предъявлено обвинение по статьям 160 и 174.1 УК 6 сентября. Через несколько дней, 10 сентября, Следственный комитет объявил их в международный розыск.

По данным следователей, речь идет о растрате 102 млрд рублей Промсвязьбанка. Конкретно в отношении Ананьевых возбуждено дело о растрате 66 млрд рублей, а также 575 мл долларов. Эти деньги позднее были отмыты, настаивает обвинение. По данным издания, уголовное дело было возбуждено еще в ноябре 2018 года. Заявление о преступлении подала временная администрация Промсвязьбанка. Утверждается, что незадолго до начала санации банка Ананьевы заключили 24 сделки, направленные на вывод средств. Деньги уходили в нидерландскую компанию братьев-бизнесменов PSK B.V. С 2006 года Дмитрий Ананьев занимал пост сенатора от Ямала. В 2013 году он досрочно сложил полномочия.

Салехард, Москва, служба информации

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