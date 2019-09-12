На Ямале поймали мужчин, которые похитили 23 тонны нефти (ФОТО, ВИДЕО)

На Ямале поймали преступную группу, которая, по версии следствия, похитила 23 тонны нефти. Углеводороды слили через врезки в трубопроводе в Пуровском районе.

Злоумышленников задерживали сотрудники отдела ФСБ по ЯНАО и уголовного розыска управления МВД. Помощь оказывала компания ТЭК, на чьей территории нашли врезки, сообщается в материалах окружного полицейского главка.

«В августе 2019 года злоумышленники похитили нефть стоимостью около 400 тыс. рублей. Однако распорядиться похищенным не смогли, так как были задержаны на месте преступления»,– говорится в релизе.

Задержаны были житель Ноябрьска 1983 года рождения и житель Муравленко 1985 года рождения. Полиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст.30, п.п. «а,б» ч.3 ст.158 УК РФ. В отношении подозреваемых избраны меры пресечения: заключение под стражу и домашний арест.

Пуровский район, служба информации

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