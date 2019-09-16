Чиновники отдаленного ямальского района покупают кроссовер в Тюмени

Чиновникам Красноселькупского района потребовался новый кроссовер. За бюджетный счет они приобретут машину за 2,2 млн рублей. Соответствующий аукцион был объявлен на сайте госзакупок, победителем и единственным его участником стала тюменская контора «Элит Кар», которая поставляет автомобили в различные госструктуры «тюменской матрешки».

В машине для красноселькупских чиновников должен быть климат-контроль, датчики дождя и света, камера заднего вида, нужна также аудиосистема. Цвет машины – черный. Особо указано, что черной также должна быть обивка потолка. Кроме того, районным властям хочется, чтобы в автомобиле было много различных подушек безопасности.

В документации прописано, что заказчик сам заберет машину из Тюмени. То есть власти Красноселькупского района выбрали поставщика еще до официального объявления итогов конкурса.

Заказчиком выступает служба технического обеспечения Красноселькупского района.

Красноселькупский район, служба информации

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