В Салехарде мужчина изнасиловал беременную жену брата

В Салехарде пьяный мужчина изнасиловал беременную жену брата. Преступление было совершено 16 августа 2019 года. Расследование уже завершено – дело передают в суд. Обвиняемому 30 лет.

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал к брату. Последнего дома не было. Тогда гость предложил сожительнице своего родственника совершить с ним в половой акт. Девушка отказалась. Злоумышленнику было известно о том, что она беременна. Тем не менее он применил силу и изнасиловал ее», – рассказали обстоятельства преступления в следственном управлении СК Ямала во вторник, 17 сентября 2019 года.

Мужчина полностью признал свою вину.

Салехард, служба информации

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