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Вторник, 17 сентября 2019, 14:50 мск

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Газовики Надыма провели два велопробега, проехав 150 километров (ФОТО)

На старте 60-километровой дистанции в Надыме

Газовики ЯНАО провели два велопробега за два дня, проехав в общей сложности 150 километров. Пробег стал частью проекта «Арктический путь».

В первый день 22 участника преодолели 30-километровую трассу по направлению от Надыма к окружной столице.

Участники велопробега спортивно-оздоровительного проекта «Арктический путь»

Во второй день дистанция была в два раза длиннее – на велосипедах нужно было проехать 60 километров. Участники одновременно выехали из Надыма и поселка Пангоды и ехали по трассе навстречу друг другу. Встретились велосипедисты в поселке Правохеттинском, общий километраж заезда получился 120 километров. Во втором велопробеге приняли участие более 50 человек.

Встреча у стелы поселка Правохеттинского

Отметим, что на велосипеды сели и руководители «Газпром добыча Надым», в частности – генеральный директор Игорь Мельников, а также молодежь Надыма.

Участие в велопробеге принял генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым» Игорь Мельников

Велопробеги компания устраивает уже не первый год. Традиционно их посвящают Дню работников нефтяной и газовой промышленности и проводят в первые недели сентября.

Вручение памятных дипломов участникам велопробега

Надым, служба информации

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