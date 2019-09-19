«Понаехали по 12 человек»: власти Ямала будут давать квартиры взамен аварийного жилья только нуждающимся

Власти Ямала меняют условия предоставления квартир взамен аварийного жилья, которое сносят. Речь идет о новом ограничении: семья не может получить однокомнатную квартиру от государства, если у собственника ветхого жилья, или у тех, кто с ним проживает, есть недвижимость за пределами Ямала. Новшества в правительстве округа объясняют желанием помочь именно тем, кто нуждается в этом. Во время обсуждения этих поправок на заседании заксобрания Ямала в четверг, 19 сентября 2019 года, спикер-единоросс Сергей Ямкин эмоционально объяснил, почему не все граждане должны получать квартиры.

Изменения вносятся в статью 28-3 закона о порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в ЯНАО. Она дает право собственникам взамен аварийного жилья получить однокомнатную квартиру. После внесения корректировок, семьи, у которых есть другое жилье за пределами Ямала, смогут получить только компенсации – на квартиры они претендовать больше не смогут.

Как пояснил докладчик, депутат Игорь Герелишин, законопроект принимается только в первом чтении специально, чтобы его доработать. Ко второму чтению народные избранники надеются получить результаты мониторинга. Его цель – понять, у какого количества людей из тех, что стоят в очереди на переселение из ветхого и аварийного жилья, больше нет никакой недвижимости. Они будут в приоритете. «У кого вообще никакого жилья нет, их в первую очередь нужно обеспечивать»,– объяснил парламентарий.

Коммунист Елена Кукушкина заявила, что будет голосовать против, так как вводятся дополнительные ограничения для граждан.

Председатель окружной думы Сергей Ямкин поспешил ответить оппозиционеру. «Я хочу, чтобы получили жилье те граждане, которые нуждаются. А не те, которые 12 человек понаехали, выкупили вторичное жилье, и теперь, привлекая различные службы, пытаются сказать, что им тяжело живется»,– объяснил свою позицию парламентарий. Он добавил, что не исключает того, что у ямальцев может быть какое-то наследство в других регионах, которым они не планируют пользоваться. В таком случае нужно делать исключения, полагает г-н Ямкин.

Поправки также прокомментировали в правительстве Ямала. «В проект закона, который обсуждали сегодня, еще будут вносить корректировки, чтобы избежать спорных моментов. Например, человек всю жизнь прожил на Ямале, и за пределами округа у него нет другого жилья кроме той квартиры, которую планируется расселить. Но его бабушка не оставила завещание и вместе с другими десятью внуками он является сонаследником одного небольшого жилого помещения где-нибудь в Курганской области. С одной стороны, у него имущество за переделами округа есть. Но с другой стороны это символические 3-4 кв.метра, которые по факту не решают его жилищный вопрос. Такой момент тоже требует особой доработки и дополнительных разъяснений»,– пояснил глава департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Юрий Теряев агентству «Новый День».

Салехард, служба информации

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