На Ямале будут судить водителя, который влетел на машине в толпу и убил человека (ВИДЕО)

В Ямальском районе будут судить мужчину, который хотел раздавить компанию мужчин своим автомобилем и убил одного из них. ЧП произошло ночью 31 июля 2017 года в селе Сеяха. Спустя два года силовики сообщили о завершении расследования, дело отправляется в суд. Подробности раскрыли в СКР.

За рулем автомобиля злоумышленник сидел пьяным. Именно в таком состоянии ему пришло в голову наехать на группу мужчин, с которыми у него случился конфликт. В уголовном деле есть видеозапись. На ней видно, что погибнуть могли почти все, если бы вовремя не отскочили от несущегося на них автомобиля.

«31 июля 2017 года около 3 часов ночи 32-летний местный житель после конфликта решил убить шестерых мужчин. Двигаясь по дороге, мужчина целенаправленно прибавил скорость и направил свой автомобиль в сторону своих обидчиков. Мужчины стояли на обочине. В итоге под колеса авто попали двое мужчин. 25-летний местный житель скончался на месте происшествия, его товарищ получил травмы, причинившие его здоровью тяжкий вред»,– рассказали в СКР.

Следователи добавили, что водитель автомобиля, обвиняемый в убийстве, оказывал активное противодействие, умышленно затягивая сроки расследования. Свою вину он не признал.

Его обвиняют в убийстве, совершенном общеопасным способом (п. «е» ч.2 ст.105 УК) и покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом (ч.3 ст.30 п.п. «а,е» ч.2 ст.105 УК).

Ямальский район, служба информации

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