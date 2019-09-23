В отношении надымского чиновника возбудили восемь уголовных дел

Прокуратура нашла в администрации Надымского района чиновника, который изготавливал поддельные документы от имени Ростехандзора. Материалы стали основой для возбуждения сразу восьми уголовных дел.

Преступления удалось раскрыть во время проверки готовности муниципалитета к зиме. Прокуратура проверяла организацию ООО «Восток-Запад» и предпринимателя, которые занимаются обслуживанием школ и детсадов.

У компаний не было персонала, который допущен к обслуживанию электро и энергоустановок (тепловое и электрическое оборудование в школах и детсадах). То есть они не имели право готовить школы к зиме. Как выяснилось в ходе проверки, организации сообщили об этой проблеме чиновнику департамента образования Надымского района. В ответ служащий предложил им подделать документ (протокол проверки знаний). Документы он подделывал сам – у него была печать Ростехнадзора. Откуда – будут выяснять следователи.

Руководитель конторы «Восток-Запад» (судя по данным базы «Селдон», это Гульнара Куанова), передал чиновнику 72 тыс. рублей за фальшивые документы. «При аналогичных обстоятельствах совершено хищение денежных средств индивидуального предпринимателя в сумме 24 тыс. рублей», – заключают в прокуратуре Ямала.

В отношении чиновника силовики возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и шесть уголовных дел по ч. 1 ст. 327 УК РФ (изготовление поддельного документа).

Пока неясно, что грозит коммерсантам, которые согласились использовать фальшивые документы – полиция еще проводит в отношении них проверку.

Надымский район, служба информации

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