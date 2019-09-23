Власти ямальского поселка выясняют, кто загадил воздух

Власти выясняют, почему поселок Харп накрывает пылью с новой дробилки, работает ли она в соответствии с нормами или есть нарушения. О том, что объект загрязняет воздух, сообщили жители в соцсетях.

«Щебень дробят открытым способом. Вся пыль летит в поселок и вокруг него. Такого никогда еще не было. Дышать невозможно. А когда-то, до рудников, это был самый чистый поселок Ямала! Где экологи? Или сегодня человеческое здоровье вообще ничего не стоит и никого не волнует?»,– написали в группе «В Салехарде.ру» «Вконтакте». Запись размещена еще 17 сентября 2019 года. Как видно, власти не сильно продвинулись в выяснении обстоятельств загрязнения воздуха.

На сайте окружной думы в понедельник, 23 сентября, появилось заявление о том, что депутат Валерий Степанченко взял вопрос на контроль.

Как рассказал агентству «Новый День» глава поселка Харп Артур Чебан, дробилка находится на межселенной территории, то есть контролировать ситуацию должна администрации Приуральского района. Жители в администрацию Харпа не жаловались, но пыль заметна и без жалоб.

«На эту дробилку у нас разрешение не запрашивали, возможно, это временное сооружение. Если бы это было капитальное строение, то проводились бы публичные слушания. Кто и как согласовал его установку – нужно выяснять. Насколько я понимаю, там работает индивидуальный предприниматель. Вероятно, он не использует аспирацию. В поселке были подобные предприятия, но там соблюдались все требования, и жалоб на пыль от населения раньше не было»,– сообщил глава. Он добавил, что власти поселка намерены предпринять меры по выяснению обстоятельств загрязнения, а именно обращаться в различные инстанции для получения информации.

Харп, служба информации

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