В Салехарде в выходные горел жилой дом на улице Деповской. В момент возгорания в квартирах были люди. Пострадавших и погибших, к счастью, нет, всех смогли вывести. По предварительным данным, причиной пожара стало занесение открытого огня – либо намеренное, либо случайное. Точная причина выясняется.

Как сообщили в пресс-службе управления МЧС Ямала, горел трехэтажный одноподъездный дом. Сообщение о ЧП поступило к спасателям в 1:17 29 сентября 2019 года.

«По прибытию наблюдался густой дым из окон. Пожар застал жильцов врасплох, большинство из них спали. Из-за сильного задымления жильцы не могли самостоятельно покинуть здание, и при помощи трехколенной лестницы людей спустили со второго и третьего этажей, также нескольких человек вывели при помощи спасательных устройств. Всего было спасено 20 человек»,– сообщили в главке.

Пожар ликвидировали около 30 минут. Уже известно, что возгорание произошло на первом этаже. Из-за пожара сгорели три коляски на площади и закопчены стены подъезда по всей площади.

Салехард, служба информации

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